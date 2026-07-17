SBI приобрела сингапурскую криптоплатформу Coinhako после одобрения MAS

Японская финансовая группа SBI Holdings приобрела контрольный пакет акций материнской компании сингапурской криптоплатформы Coinhako - Holdbuild после получения регуляторного одобрения от центрального банка Сингапура.
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