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SBI приобрела сингапурскую криптоплатформу Coinhako после одобрения MAS

SBI приобрела сингапурскую криптоплатформу Coinhako после одобрения MAS

Японская финансовая группа SBI Holdings приобрела контрольный пакет акций материнской компании сингапурской криптоплатформы Coinhako - Holdbuild после получения регуляторного одобрения от центрального банка Сингапура.

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