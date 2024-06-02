Хабиб заявил, что не сомневался в победе Махачева над Порье на UFC 302

Российский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что не переживал насчет исхода главного боя турнира UFC 302, в котором встречались Ислам Махачев и Дастин Порье.
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