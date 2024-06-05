В Калужской области расширят производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

Резидент ТОР "Кондрово" расширит производство продукции. 5 июня в ходе Петербургского международного экономического форума правительство Калужской области подписало инвестиционное соглашение с гендиректором компании "Турков Мотор Инженерные решения".
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