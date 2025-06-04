Акция «Выгодные расчёты с Китаем»: льготные тарифы для новых клиентов!

Примсоцбанк запускает акцию «Выгодные расчёты с Китаем», в рамках которой новые клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться льготными тарифами при открытии расчётного счёта в рублях или юанях для проведения операций с КНР.