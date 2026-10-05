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Царьград

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Variety: «Мстители: Финал» вернули звание самого кассового фильма

Variety: «Мстители: Финал» вернули звание самого кассового фильма

«Мстители: Финал» вновь возглавили мировой прокат, обойдя «Аватар». Фильм братьев Руссо собрал 2,925 млрд долларов после повторного проката.

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