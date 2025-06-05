Интересные факты о растворимом кофе

В мире существует несколько видов кофе, одним из них является растворимый. И хотя в нём есть неоспоримый плюс — он растворяется без следа в чашке — некоторые его жалуют меньше, считая его менее полезным, чем натуральный вариант.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии