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Газета.ру

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"Парламентская газета": в августе пересчитают пенсии работающим пенсионерам

"Парламентская газета": в августе пересчитают пенсии работающим пенсионерам

В августе в России пересчитают пенсии работающим пенсионерам, инвалидам I группы, гражданам, которым исполнилось 80 лет, а также членам экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности.

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