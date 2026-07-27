"Парламентская газета": в августе пересчитают пенсии работающим пенсионерам

В августе в России пересчитают пенсии работающим пенсионерам, инвалидам I группы, гражданам, которым исполнилось 80 лет, а также членам экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности.
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