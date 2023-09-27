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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная Украины по пляжному футболу снялась с чемпионата мира из-за участия в турнире белорусов

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины. Ранее организация и Украинская ассоциация футбола обращались в ФИФА и Всемирную организацию пляжного футбола с просьбой отстранить команду Беларуси от участия в турнире.

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