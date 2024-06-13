Эксперт РОЦИТ об отечественных онлайн-площадках: «Пестрят разнообразием образовательного контента»

Эксперт РОЦИТ, руководитель проекта «Энциклопедия Руниверсалис» Павел Фролов рассказал о развитии отечественных онлайн-площадок и образовательного контента в России:«Кто сказал, что учиться можно только сидя за партой в классе или аудитории? Русский книговед и популяризатор науки Николай Александрович Рубакин полагал, что «всякое настоящее образование добывается только путем самообразования».