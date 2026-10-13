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Царьград

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Врачи Геленджика спасли женщину после отравления бледной поганкой

Врачи Геленджика спасли женщину после отравления бледной поганкой

Врачи городской больницы Геленджика stabilizировали состояние женщины, которая вместе с соседкой по ошибке съела бледную поганку, приняв её за съедобный гриб, и сейчас пациентка продолжает лечение в терапевтическом отделении.

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