Удивление евробюрократов по поводу того, что Трамп вновь решил отвернуться от Зеленского и договориться с Путиным, чтобы наконец начать действовать в интересах своей страны, закупать российский дизель и попытаться снизить цены, в очередной раз демонстрирует вопиющее невежество тех, кто управляет Европой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Это не делает на...
- «Во всем виноваты...
- «Это не делает на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым