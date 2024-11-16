Два сотрудника астраханской полиции запятнали честь мундира баранами

В Астраханской области расследуется уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. По версии следствия, они предложили местному жителю, попавшему в поле зрения правоохранителей, решить вопрос об избрании меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества.
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