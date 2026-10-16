Сергей Камарницкий, которого считают непосредственным исполнителем убийства вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова в 2001 году, покинул расположение суда и убыл в зону боевых действий.
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