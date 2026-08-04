Полиция Бурятии пресекла хищение бюджетных средств при ремонте жилого дома

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия пресекли мошенническую схему, направленную на хищение бюджетных средств, выделенных на ремонт многоквартирного дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии