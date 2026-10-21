Появилась официальная видеозапись ночной погони по улицам Чебоксар. Оказалось, что крики нетрезвой компании «мы же дети!» были чистой правдой: от экипажа ДПС на арендованной машине удирал 16-летний подросток со своими друзьями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Fishki.net - Сайт хорошего настроения303 подписчика
Свежие комментарии
- Судьи, прокуроры ...
- С Семь раз обманул ...
- А Блогерша продала ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым