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Японская оппозиция объединилась для борьбы с правящей партией

Японская оппозиция объединилась для борьбы с правящей партией

Объединить свои усилия в преддверии выборов в нижнюю палату парламента Японии решили оппозиционные партии страны, 14 октября сообщило информационное агентство Kyodo News.

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