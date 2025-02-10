Хотите ласкового питомца, тогда узнайте, как правильно выбрать шиншиллу

Sema

Для наших краев - это экзотический зверек. Надо знать, как с ним обращаться и не каждый решится такого завести. Те люди, кто любит животных заботятся о них и стараются содержать в сытости и чистоте. Скоро настанет время, когда не нужно будет держать любимых животных в клетках. Все будут жить в мире и рядом, и никто никому не будет мешать. В этом заверяет нас Бог через свое Слово - Библию: «Волк будет в мире с ягнёнком, леопард будет лежать рядом с козлёнком. Телёнок, лев и откормленный бык будут вместе, и их будет водить маленький мальчик» (Исайя 11:6).