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CNN: советник Трампа Уолтц рассматривает возможность прекращения огня на Украине

CNN: советник Трампа Уолтц рассматривает возможность прекращения огня на Украине

Будущий советник избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц приступил к рассмотрению ряда предложений по урегулированию конфликта на Украине, в том числе прекращения огня на период переговоров.

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