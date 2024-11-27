CNN: советник Трампа Уолтц рассматривает возможность прекращения огня на Украине

Будущий советник избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц приступил к рассмотрению ряда предложений по урегулированию конфликта на Украине, в том числе прекращения огня на период переговоров.
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