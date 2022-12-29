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Союз Свободных Социальных Республик. Мы родом из СССР

Союз Свободных Социальных Республик. Мы родом из СССР

В конце прошлого года ВЦИОМ провёл опрос в рамках проекта «30 лет без СССР», который показал, что большинство опрошенных россиян (82 %) знают, как расшифровывается аббревиатура СССР, 18 % не смогли назвать Союз Советских Социалистических Республик.

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