Немов: Не сомневался, что Чусовитина пойдет на еще один рекорд

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказался о желании 48-летней Оксаны Чусовитиной, которая представляет Узбекистан, участвовать в отборе на Олимпийские игры в Париже.
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