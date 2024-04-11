Какие грибы запрещено есть иудеям и мусульманам

Утверждение о том, что иудеям запрещены в пищу грибы, тоже оказывается ошибочным. Впрочем, эта религия требует от своих приверженцев повышенного внимания к продуктам питания, разделяя их на кошерные (разрешенные) и трефовые (запрещенные).
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