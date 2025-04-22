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Регистрация товарных знаков: компании готовятся к возвращению в Россию?

Регистрация товарных знаков: компании готовятся к возвращению в Россию?

Юрист Иван Соловьёв обсудил с RT возможное возвращение иностранных компаний в Россию. Регистрация товарных знаков популярных брендов, таких как IKEA и Hyundai, может стать шагом к возвращению на российский рынок, утверждает эксперт.

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