Смейся до слёз

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15 примеров, почему японцы не такие как все

15 примеров, почему японцы не такие как все

Японию часто называют отдельной Вселенной. Чем она так уникальна? И почему японцы вероятно никогда не будут такими как все? Ни в одной другой стране нет такого удивительного сочетания технологий, креатива, комфорта и соблюдения древних традиций.

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