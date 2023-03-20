15 примеров, почему японцы не такие как все

Японию часто называют отдельной Вселенной. Чем она так уникальна? И почему японцы вероятно никогда не будут такими как все? Ни в одной другой стране нет такого удивительного сочетания технологий, креатива, комфорта и соблюдения древних традиций.
Японию часто называют отдельной Вселенной. Чем она так уникальна? И почему японцы вероятно никогда не будут такими как все? Ни в одной другой стране нет такого удивительного сочетания технологий, креатива, комфорта и соблюдения древних традиций.
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