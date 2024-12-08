Эти автомобили гораздо чаще и тщательнее проверяют перед покупкой

Немецкие автомобили давно зарекомендовали себя как символ качества и надежности. По данным экспертов сервиса Автотека, в 2024 году почти треть всех запросов на проверку истории автомобилей марки немецкого производства пришлась на Volkswagen.
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