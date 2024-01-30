Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Число кандидатов в правую партию АдГ растет

Число кандидатов в правую партию АдГ растет

Число желающих вступить в правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) выросло за месяц, несмотря на масштабные протесты против правых сил по всей ФРГ, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на письмо партии.

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