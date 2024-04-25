В нефрологическом центре на Ленской окажут полный спектр помощи с заболеваниями почек

Столица полностью обеспечила потребности в нефрологической помощи для жителей города. Для этого год назад открыли межокружные центры, где москвичи с заболеваниями почек могут получить полный спектр специализированной диагностики и все виды лечения.
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