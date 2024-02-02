«Астраханочка» рассталась с главным тренером Алексеем Алексеевым

И выбрала на его пост Михаила Измайлова – наставника национальной и молодежной сборной России. Гандбольный клуб «Астраханочка» и главный тренер команды Алексей Алексеев прекращают сотрудничество по взаимному согласию сторон.
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