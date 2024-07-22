Сербия намерена вступить в Европейский союз, но придерживается нейтральной политики в отношении санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна намерена продолжать свою политику, направленную на вступление в Европейский союз, но в то же время сохраняет свою позицию по отказу от участия в антироссийских санкциях.
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