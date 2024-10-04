МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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  • Владимир Соколов
    вам трудно будет жит с этой своей фантазией))😂Стоит ли строить ...
  • ВераВерная
    Ага, мы такие. И вам на заметку - можно быть 25 лет женатым, но при этом всех баб ненавидеть.Стоит ли строить ...
  • Владимир Соколов
    вот вы бабы все такие))зачем вам разбираться в чем то если вы говорить умеете))😂Стоит ли строить ...

Стоит ли строить отношения с женщиной с ребенком?

Я оказался в непростой ситуации и нуждаюсь в мудром совете. На днях познакомился с женщиной, которой 35 лет.

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Комментарии
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Владимир Соколов
вот вы бабы все такие))зачем вам разбираться в чем то если вы говорить умеете))😂
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10 час.
ВераВерная
Ага, мы такие. И вам на заметку - можно быть 25 лет женатым, но при этом всех баб ненавидеть.
Ответить
10 час.
Владимир Соколов
вам трудно будет жит с этой своей фантазией))😂
Ответить
7 час.

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