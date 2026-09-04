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Мартинес сменил номер в «Челси» на 1-й после аренды Санчеса в «Комо». Вратарь распишется на всех футболках с 26-м номером, принесенных фанатами

Новый вратарь «Челси» Эмилиано Мартинес будет играть под первым номером. « Эмилиано Мартинес сменил номер на футболке на №1 в «Челси».

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