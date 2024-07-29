Суд Москвы приговорил украинца к 5,5 годам колонии за призывы калечить пленных

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор украинскому командиру добровольческого мобильного госпиталя Геннадию Друзенко за призывы калечить российских военных, которые попали в плен к Вооруженным силам Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии