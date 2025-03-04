В Госдуме предложили запретить использование на дорогах камер-треног

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение в МВД России с предложением запретить использование фиксирующих нарушения правил дорожного движения камер-треног во избежание незаконных штрафов водителей.
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