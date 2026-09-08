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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яна Рудковская об Александре Трусовой: «Плющенко много говорил с ней про свои возращения и мотивировал, заряжая ее»

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала возвращение российской фигуристки Александры Трусовой . Трусова заняла 2-е место на турнире Kinoshita Group Cup в Токио под руководством Этери Тутберидзе .

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