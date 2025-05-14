На строительный объект Школа №1 в г.Новоаннинский по ул. Рабочей 106 требуются: ‼️Монтажник - з/п от 2500 ₽/д.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
На строительный объект Школа №1 в г.Новоаннинский по ул. Рабочей 106 требуются: ‼️Монтажник - з/п от 2500 ₽/д.