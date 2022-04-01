Бургомистр Гамбурга Ченчер: эмбарго на энергоресурсы из РФ приведет к нищете в Германии

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в интервью ZDF выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в Германию, заявив, что подобное решение приведет к непоправимому ущербу для немецкой экономики, пишет РИА "Новости".