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Бургомистр Гамбурга Ченчер: эмбарго на энергоресурсы из РФ приведет к нищете в Германии

Бургомистр Гамбурга Ченчер: эмбарго на энергоресурсы из РФ приведет к нищете в Германии

Бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в интервью ZDF выступил против возможного введения эмбарго на поставки российских энергоресурсов в Германию, заявив, что подобное решение приведет к непоправимому ущербу для немецкой экономики, пишет РИА "Новости".

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