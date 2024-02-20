Жителям аварийного дома в Усть-Лабинском районе выделили новое жилье только после вмешательства прокуратуры

Жителям аварийного дома в Усть-Лабинском районе выделили новое жилье только после вмешательства прокуратурыВ станице Ладожской Усть-Лабинского района после вмешательства прокуратуры расселили жителей многоквартирного дома.
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