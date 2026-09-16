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Царьград

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МЧС: в Подмосковье ночью ожидаются заморозки до –1 °С

МЧС: в Подмосковье ночью ожидаются заморозки до –1 °С

В ночь на 17 сентября в Московской области температура может опуститься до –1 °С. Соответствующее предупреждение распространило региональное управление МЧС.

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