Сомнительный дом в Заозерье пытаются снести через суд

Местной администрации пришлось повторно направлять иск о сносе самовольной постройки В начале марта в Прионежском районном суде началось рассмотрение по существу очередной «земельной» истории, связанной со строительством дома в селе Заозерье Прионежского района.
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