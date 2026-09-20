Новая сушилка Xiaomi за 210 долларов получила два независимых привода и светильник на 3000 лм

40 кг белья и управление со смартфона Xiaomi представила Mijia Smart Dual-Control Clothes Dryer 2 — умную потолочную сушилку для белья, которая в сложенном состоянии практически полностью скрывается за встроенным светильником.
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