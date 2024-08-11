Отбил атаку противника: подвиг старшего лейтенанта Наркулова

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Старший лейтенант Азамат Наркулов, вытесняя противника из населённого пункта, оперативно оценил обстановку, грамотно поставил задачи личному составу и повёл роту в атаку.
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