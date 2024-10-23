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Курские новости

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Курянам рассказали, как фотографы-сутяжники обедняют СМИ и владельцев сайтов

Курянам рассказали, как фотографы-сутяжники обедняют СМИ и владельцев сайтов

Редкое издание миновали иски от правообладателей фото. С ответчиков взыскивают немалые суммы. Коллеги из «Федерального Бизнеса-Журнала» рассказали, что с них в среднем требуют порядка 60 тысяч рублей за фото купюр на столе или флага страны на белом фоне.

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