Курянам рассказали, как фотографы-сутяжники обедняют СМИ и владельцев сайтов

Редкое издание миновали иски от правообладателей фото. С ответчиков взыскивают немалые суммы. Коллеги из «Федерального Бизнеса-Журнала» рассказали, что с них в среднем требуют порядка 60 тысяч рублей за фото купюр на столе или флага страны на белом фоне.