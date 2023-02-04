МИД Китая заявил, что отношения с РФ "укрепились" после визита китайского посла

МИД Китая заявил, что взаимное политическое доверие с Россией продолжает укрепляться после того, как заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй посетил РФ на этой неделе и встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Reuters.
МИД Китая заявил, что взаимное политическое доверие с Россией продолжает укрепляться после того, как заместитель министра иностранных дел Ма Чжаосюй посетил РФ на этой неделе и встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Reuters.
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