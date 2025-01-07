Гончарное дело и выпечка: Зендея рассказала о поисках себя вне работы

Журнал «The Hollywood Reporter» собрал за круглым столом актрис, которые с большой долей вероятности будут номинированы на премию "Оскар" в этом году: Зендею, Анджелину Джоли, Зои Салданью, Тильду Суинтон, Деми Мур и Майки Мэдисон.
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