Гончарное дело и выпечка: Зендея рассказала о поисках себя вне работы

Журнал «The Hollywood Reporter» собрал за круглым столом актрис, которые с большой долей вероятности будут номинированы на премию "Оскар" в этом году: Зендею, Анджелину Джоли, Зои Салданью, Тильду Суинтон, Деми Мур и Майки Мэдисон.