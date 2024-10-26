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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорнер вел переговоры с Алонсо в 2024-м: «Фернандо был бы среди лидеров с нужными инструментами»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил, что вел предварительные переговоры с пилотом «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и его менеджером Флавио Бриаторе.

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