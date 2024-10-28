МО рассказало о подвиге сержанта, в одиночку защищавшего стратегический объект 14 дней

Минобороны России выпустило сообщение о героическом поступке младшего сержанта ВС России.По словам командования МО, раненный в ходе освобождения одного из населенных пунктов в зоне СВО младший сержант Владислав Куданова протяжении двух недель в одиночку удерживал позицию в стратегически важном здании, дожидаясь прихода основных сил.