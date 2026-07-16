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Царьград

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Пропавший Усольцев скрывал поездку в Таиланд с сотрудницей прокуратуры: о чём это говорит

Пропавший Усольцев скрывал поездку в Таиланд с сотрудницей прокуратуры: о чём это говорит

Стало известно только сейчас: Сергей летал на курорт с двумя женщинами, а жена оставалась дома. Знала ли она? Дело о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в сибирской тайге обрастает новыми, всё более странными подробностями.

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