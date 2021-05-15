Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    БлагодарюКапуста никогда н...
  • 1 1
    Разделяй и властвуй.Как заставить сос...
  • Татьяна
    СпасибоЧем подкормить ог...

5 многолетников, которые не перезимуют в открытом грунте, как бы вы ни старались

5 многолетников, которые не перезимуют в открытом грунте, как бы вы ни старались

Среди теплолюбивых южных культур есть такие, которые хоть и с некоторым трудом и большими затратами сил и времени опытные садоводы умудряются выращивать в наших условиях с порой излишне сырыми или морозными зимами – например, растут в том же Подмосковье и абрикосы, и магнолии, и багрянники, и сакуры… Существуют также растения из так называемой "группы риска" – то есть условно вырастить в Подмосковье в самых теплых и защищенных от ветра уголках вы их сможете, но только до уровня снежного покрова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх