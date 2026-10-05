Парниковый эффект. Это хорошо или плохо? Все мы знаем, из средств массовой информации, что сейчас наблюдаются непонятные вещи с погодой, и якобы происходит глобальное потепление, а виной всему ставят парниковый эффект, и главное, в чём нас пытаются убедить, то, что парниковый эффект это плохо.