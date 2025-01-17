Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Индекс МосБиржи остается у отметки 2900

Индекс МосБиржи остается у отметки 2900

В четверг на рынке акций возобладали более консервативные настроения: в отсутствие дополнительных новостных вводных и ввиду отката нефтяных котировок импульс к росту ослаб и индекс МосБиржи перешел к проторговке района 2900 пунктов, сумев, впрочем, удержать этот уровень по итогам вечерней сессии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх