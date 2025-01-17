Индекс МосБиржи остается у отметки 2900

В четверг на рынке акций возобладали более консервативные настроения: в отсутствие дополнительных новостных вводных и ввиду отката нефтяных котировок импульс к росту ослаб и индекс МосБиржи перешел к проторговке района 2900 пунктов, сумев, впрочем, удержать этот уровень по итогам вечерней сессии.
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