⚡️ «Пройдусь катком»: Аксёнов поручил всем министерствам и ведомствам наладить оперативную обратную связь с крымчанами Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил всем министерствам и ведомствам наладить оперативную обратную связь с жителями региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым