⚡️ «Пройдусь катком»: Аксёнов поручил всем министерствам и ведомствам наладить оперативную обратную связь с крымчанами Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поручил всем министерствам и ведомствам наладить оперативную обратную связь с жителями региона.